Homem em surto psicótico atira dentro de hotel e morre após parada cardíaca

Um homem, de 32 anos, morreu após fazer diversos disparos dentro de um hotel em Ipatinga (MG), no domingo (27). De acordo com a Polícia Militar, ninguém foi atingido pelos tiros. A PM foi acionada para atender a ocorrência, e encontraram o homem vivo, sem ferimentos, no corredor do quarto piso do hotel. As informações são do jornal O Tempo.

Conforme os agentes, ele aparentava sinais de que estava com a consciência alterada. A arma estava ao lado e ele falava palavras desconexas. O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas sofreu uma parada cardíaca.

Segundo a equipe médica, ele não resistiu e morreu dentro da ambulância. No quarto onde ele estava hospedado, a polícia encontrou porções de cocaína e maconha, além da pistola. Dentro do carro do suspeito, havia ampolas de anabolizante, frascos plásticos com remédios de uso veterinário e uma faca.

Fonte: IstoÉ