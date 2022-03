Homem é morto e tem o corpo jogado dentro de Igarapé

De acordo com a polícia, os moradores chegaram a ouvir os disparos e momentos depois encontraram o corpo do homem, com as mãos amarradas. Ao lado do corpo havia um cartaz escrito “Morri porque sou talarico”. Na linguagem popular, a frase se refere à pessoa que se relaciona com alguém comprometido.

No local, militares do Corpo de Bombeiros e policiais da 8º Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para retirar o corpo da vítima de dentro do Igarapé.

Fonte: G1 AM