Homem é morto a tiros em Brasiléia

Mais um homicídio registrado na região da fronteira, desta vez, em Brasiléia, na rua Antônio José de Lima, também conhecida como rua Fumaça, bairro Eldorado.

O crime aconteceu no fim da tarde desta quarta-feira, 30, o homem, ainda não identificado, foi alvejado a tiros. Vindo a óbito no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas só pode atestar o óbito da vítima. A Polícia Militar esteve no local, isolou a área para os procedimentos de perícia e colheu informações com testemunhas para chegar ao possível autor do crime.

Com mais homicídio, sobe para cinco o número de pessoas assassinadas em menos de um mês na fronteira.

Veja Vídeo: