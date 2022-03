Governo realiza serviço de terraplanagem e garante acesso de alunos à escola na zona rural de Tarauacá

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), em parceria com a prefeitura de Tarauacá, trabalharam no melhoramento do acesso de uma escola rural, localizada na Comunidade Taquari, no município. A ação contou com a utilização de uma escavadeira hidráulica, uma pá carregadora e dois caminhões caçamba.

Os técnicos da autarquia atuaram no melhoramento do acesso com serviço de reestruturação e terraplanagem. Para o presidente do Deracre, Petronio Antunes, os serviços beneficiam as famílias que vivem na localidade e que dependem do acesso para irem à escola.

“Aqui moram muitas famílias e graças a essa parceria estamos dando trafegabilidade para os alunos que precisam ir à escola”, afirmou o presidente.

Maria Lucinéia Menezes, prefeita de Tarauacá, acompanhou de perto a execução dos serviços do Deracre e falou da importância do trabalho para a Comunidade Taquari.

“O acesso dos alunos para a escola da Comunidade Taquari se tornou uma das nossas maiores preocupações. A nossa gestão tem dado apoio na busca por melhorias para toda a comunidade escolar do município”, enfatizou a prefeita.

As intervenções são realizadas pelo Deracre e visam garantir a trafegabilidade de mais acreanos. O Deracre segue avançando com obras em todo o estado.

Fonte: Agência Acre