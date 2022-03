Governo realiza operação tapa-buraco nos pontos críticos da estrada AC-40

Nesta semana, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), realiza uma operação tapa-buraco nos quilômetros 11, 15 e 88 da estrada AC-40.

Os agentes técnicos da autarquia trabalham com serviços de reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação da nova massa asfáltica.

A operação tapa-buraco promove recuperação de pavimentação e garante a conservação da via. Para o diretor de Operações, Ronan Fonseca: “A equipe trabalha recuperando a estrada, trabalhando em pontos críticos, o que deve melhorar a estrada”, afirmou o diretor.

As intervenções nas estradas são realizadas pelo Deracre, que segue avançando com as obras em todo o estado.

Fonte: Agência Acre