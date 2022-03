Governo publica editais de convocação para matrícula no curso de formação do concurso da Polícia Civil

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e da Polícia Civil do Estado (PCAC), publicou no Diário Oficial (DOE) desta terça-feira, 29, os editais nº 055 Seplag/PCAC e nº 152 Seplag/PCAC, que convocam os candidatos do cadastro de reserva da Polícia Civil, em modo de reposição, para a realização de matrícula no Curso de Formação Policial.

As matrículas serão realizadas exclusivamente na coordenação da Academia da Polícia Civil (Acadepol), localizada no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança (Cieps), em Rio Branco, no período de 4 a 8 de abril de 2022, das 8h30min às 13h.

Para efetivar o cadastro, os candidatos devem apresentar documentos originais e cópias do RG, CPF, CNH (categoria mínima AB), certidão de nascimento ou casamento, certidão de regularidade militar e duas fotos 3×4.

O curso de formação terá duração de 760 horas, contemplando aulas práticas e teóricas em diversas disciplinas. Durante esse período, os candidatos receberão uma bolsa de estudos de valor equivalente a 50% da remuneração inicial do cargo concorrido.

O resultado do Curso de Formação Policial será publicado no DOE e no site www.ibade.org.br. Os candidatos poderão obter informações referentes ao concurso junto à Polícia Civil, por meio dos números (68) 3224-7010 / (68) 3224-0024 ou pelo correio eletrônico co[email protected].

Fonte: Agência Acre