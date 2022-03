Galvão Bueno se irrita durante transmissão, critica Caio Ribeiro e revela farsa do paredão do Big Brother Brasil

Galvão Bueno causou uma polêmica e tanto, nesta terça-feira (29), durante a transmissão da partida entre Brasil e Bolívia pelas eliminatórias da Copa do Mundo.

Com a partida bem encaminhada, Galvão Bueno comentava sobre o paredão do Big Brother Brasil algumas vezes em momentos de pouca emoção na partida.

Durante um questionamento de Caio Ribeiro, Galvão ficou enfurecido, o comentarista perguntou: ‘Posso falar quem eu acho que saia?’, e o narrador respondeu: ‘Não! ai o Tadeu Schimidt fica lá, uma hora ensaiando o texto que ele vai falar, e você diz quem sai?’.

Nesse momento, Caio retrucou: ‘Mas a votação é ao vivo, Galvão’, e o narrador ficou em silêncio. Essa declaração pode ter exposto uma possível farsa no paredão do Big Brother Brasil.

MELHOR CAMPANHA DA HISTÓRIA

A seleção brasileira finalizou sua campanha nas eliminatórias para a Copa do Mundo Catar 2022, com 45 pontos somados, a seleção brasileira ultrapassou a Argentina de 2002, que somou 43.

O Brasil fez em 17 jogos ( 1 a menos por conta da polêmica partida contra a Argentina), 45 pontos sendo: 14 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, a equipe terminou a campanha invicta.

Da América do Sul falta apenas 1 equipe lutar por uma vaguinha na Copa do Mundo, o Peru, 5º colocado vai disputar a repescagem com ou um time asiático ou da oceania.

O sorteio dos grupos da copa do mundo será realizado nesta sexta-feira (1º) as 13h30 horário de Brasília e no grupo do Brasil podem cair seleções como Alemanha, Holanda, Croácia e Dinamarca.

A seleção brasileira não ganha uma copa do mundo há exatos 20 anos, o último título foi em 2002 em cima da Alemanha, depois disso o Brasil perdeu nas quartas em 2006 para a França, nas quartas em 2010 para a Holanda, na semi em 2014 para a Alemanha e nas quartas de final em 2018 para a Bélgica.

Por TVFOCO