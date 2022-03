Fundhacre realiza moldagem de próteses dentárias para residentes do Lar Vicentino

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), por meio do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), realizou na manhã desta quarta-feira, 30, mais uma etapa de atendimentos aos residentes do Lar Vicentino, em Rio Branco.

A equipe de profissionais do Centro realizou todo o processo de moldagem de próteses dentárias, que serão confeccionadas para os idosos da instituição. De acordo com o gerente de Assistência do CEO, Luiz Felipe de Oliveira, o prazo para a entrega das peças é de dois meses.



Foi realizada a moldagem de próteses dentárias, que serão confeccionadas para os idosos da instituição. Foto: Danna Anute

“Hoje está sendo realizada a moldagem, e daremos sequência ao protocolo de confecção das próteses, trazendo de volta toda a parte funcional da mastigação, que é algo muito importante. Em breve estaremos contemplando os primeiros pacientes”, explicou.



“Em breve estaremos contemplando os primeiros pacientes”, enfatizou Luiz Felipe de Oliveira. Foto: Danna Anute

O Lar Vicentino conta com uma equipe multiprofissional, composta por fisioterapeutas, nutricionistas, geriatra e equipe de enfermagem completa. Serão beneficiados com as próteses 49 residentes da instituição.

“Estamos com muita alegria e gratidão no coração por esse olhar tão sensível dos profissionais da Fundhacre. Com a saúde bucal dos nosso idosos, vamos poder ver a alegria no rosto deles”, afirmou o coordenador da equipe de Saúde da instituição, Pablo Leite.

Fonte: Agência do Acre