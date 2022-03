Foragido é preso pela PM ao tentar fugir para outro Estado com documento falso

Uma equipe do grupo de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) prendeu um homem por apresentar identidade falsa e por portar entorpecentes na noite desta sexta-feira, 25, na BR-364, bairro Santa Inês. O fato ocorreu durante a Operação Relâmpago, em abordagem a um ônibus que seguia de Rio Branco para Porto Velho.

No momento da abordagem, o suspeito demonstrou nervosismo com a entrada dos policiais ao veículo. Solicitados os seus documentos, ele entregou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa, constatado em consulta. Após questionado pela equipe, confessou que comprou o documento falso no intuito de fugir do estado. Disse ainda ter cortado sua tornozeleira eletrônica antes do embarque, informação confirmada via Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).

Na revista pessoal, foram encontrados ainda outra CNH falsa e seu RG verdadeiro, e em sua bagagem de mão, um tablete de uma substância aparentando ser maconha, um cigarro com as mesmas características e um papelote aparentando ser Skunk.

O homem foi preso e encaminhado para a delegacia especializada, bem como os materiais apreendidos, para as medidas cabíveis.

Fonte: Assessoria da PMAC