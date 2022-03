Fogo de churrasqueira atinge e mata criança de 5 anos

Uma vida ainda no início interrompida, de forma trágica, por um acidente doméstico: uma menina de 5 anos morreu na madrugada dessa quinta-feira (24/3) em hospital de São José do Rio Preto (SP), onde foi internada com urgência após ser atingida por chamas de uma churrasqueira, na noite de quarta-feira (24/3), em residência dos avós maternos, localizada em Frutal, no Triângulo Mineiro.

Segundo relatos de testemunhas ao Blog do Portari, de repente, depois que a churrasqueira já teria sido acesa, o fogo teria ‘pulado’ e atingido a pequena Maria Fernanda Camargo, de 5 anos.

A mãe da criança, de forma mais grave, e os avós maternos também se feriram ao tentar apagar as chamas. Ela está internada no Hospital Municipal Frei Gabriel (Frutal). Já os avós da criança não precisaram ser hospitalizados.

Maria Fernanda foi sepultada na manhã de hoje (25/3), no Distrito de Santo Antônio do Rio Grande, conhecido como Lagoa Seca, em Fronteira (MG), a cerca de 60 Km de Frutal.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), foi registrada uma ocorrência na delegacia de São José do Rio Preto/SP e a polícia mineira “instaurou procedimento para apurar os fatos. Foram requisitadas informações e boletim de ocorrência. A PCMG aguarda também a conclusão do exame de necropsia”.

Nota de pesar

Maria Fernanda era aluna do primeiro ano do ensino fundamental da Escola Particular Vencer, em Frutal. A escola emitiu uma nota de pesar.

“Nossa Instituição de Ensino está em LUTO! Maria Fernanda se torna agora uma estrelinha que brilhará lá no céu, pertinho de Deus, e que será sempre lembrada com muito carinho por todos nós! À família e amigos nossas mais sinceras condolências”.

Fonte: Correio Braziliense