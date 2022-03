Ex-marido de Ivy Moraes a acusa de traição e expõe conversas

Rogério Fernandes, ex-marido de Ivy Moraes, a acusou de traição em entrevista ao colunista Léo Dias, nesta segunda-feira (28). O empresário exibiu conversas íntimas da mãe de seu filho, Luiz Miguel, após ser acusado de furtar R$17 mil de uma conta conjunta.

De acordo com o ex-jogador de vôlei, a traição teria ocorrido entre 2018 a 2019 antes do fim do noivado entre os dois, em 2020. Em um dos áudios, ela diz que não poderia revelar à esse homem que tinha se reconciliado com Rogério: “Ele não pode sonhar que eu voltei pro Rogério, vou ter que tá sempre fingindo que eu e o Rogério estamos tentando”.

Em outro momento da conversa, ela diz que precisava fazer sexo com o ex para “encerrar o ciclo” e dialogava com a amiga, que fingia ser o suposto amante: “Só que, assim, minha vontade de estar com você é muito grande, só que eu abomino esse tipo de situação, mas eu precisava ter esse dia com você, nem que seja pra gente encerrar o ciclo hoje e a gente transar, entendeu?”.

A ex-noiva do homem, com quem Ivy traiu o ex-marido diz que ficou chocada com toda a situação: “Sou mulher de valores, vivendo minha vida bem e reconstruindo depois que descobri uma traição da Ivy com o meu então noivo. Essa semana ela colocou num vídeo que se apaixonou, fazendo assim me trazer gatilhos de situações que apenas queria esquecer. Quando tudo aconteceu eu era noiva e a Ivy casada, mas ela manipulava o meu noivo seduzindo-o com nudes e vídeos e ele caiu nessa”.

Relembre as acusações de furto

A ex-BBB Ivy Moraes anunciou, através de sua assessoria de imprensa, nesta última quinta-feira (24), que fez um boletim de ocorrência contra o ex-marido, Rogério Fernandes. A modelo alega que o empresário sacou o total de R$17.171,00 de uma conta conjunta que os dois tinham antes de se divorciar.

Primeiro, o empresário teria sacado R$12,5 mil no dia 11 de março e, depois, mais R$4,6 mil no dia 17 deste mês. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais e, em depoimento, Ivy afirmou que a conta estava inativa, mas nunca foi encerrada porque Rogério se recusava.

A modelo revela que os valores foram depositados, por engano, por duas empresas para as quais ela realizou trabalhos ainda este mês. Rogério a acusa de ter furtado R$205 mil de uma conta dele.

Por Brasil 123