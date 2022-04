“Estamos de greve não tem porque participar de nenhum tipo de formação”, diz presidente do Sinteac sobre comunicado da SEE

Após a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) comunicar que o início do ano letivo 2022 foi reprogramado para o próximo dia 11 de abril, pois a greve dos professores impediu os encontros de capacitação, a equipe do Ecos da Notícia entrou em contato com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), Rosana Nascimento que foi direta: “estamos de greve não tem porque participar de nenhum tipo de formação de nenhum tipo de atividade que a secretaria fica chamando”.

Ainda de acordo com a sindicalista, que defende tanto o movimento dos professores do estado como do município, a única maneira dos profissionais acabarem com o ato seria “sendo do município avançando na proposta dos funcionários de apoio e do estado e que mantenha nossa estrutura de carreira”, disse Rosana.

Veja o comunicado da SEE:

Reprogramação do início do ano letivo

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) comunica que, em virtude da greve dos professores, que impediu a realização dos encontros de capacitação e outras atividades de planejamento pedagógico consideradas essenciais, o início do ano letivo 2022 foi reprogramado para o próximo dia 11 de abril.

Socorro Neri

Secretária de Educação, Cultura e Esportes