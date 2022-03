Estado assina ordem de serviço de manutenção e construção do cercamento do aeródromo de Manoel Urbano

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Manoel Urbano, assina ordem de serviço no dia 30, quarta-feira, para a construção do cercamento e manutenção do aeródromo do município, no valor de 1,9 milhão.

“Mais uma ordem de serviço, desta vez destinada para o cercamento do aeródromo e também para melhorias na pista de pouso”, afirma o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

A equipe técnica do órgão deu início à manutenção da pista de pouso, com serviços de reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação da nova massa asfáltica.

Com o início das obras, o governo do Estado reforça o comprometimento com o município, no intuito de melhorar a trafegabilidade e o escoamento rural, entre outras atividades na região contemplada, com abrangência populacional aproximada de 9,5 mil pessoas. O Deracre segue avançando com obras em todo o estado.

Fonte: Agência Acre