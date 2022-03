Equipes de saúde de Rio Branco aplicam vacina contra a Covid-19 em postos de saúde nesta quarta (30)

As equipes de saúde de Rio Branco continuam com a imunização contra a Covid-19 nesta quarta-feira (30). Nos pontos de vacinação são aplicadas a 1ª, 2ª e dose de reforço no público adulto e infantil e a 4ª dose, exclusivamente, em idosos acima dos 80 anos. O atendimento é feito das 8h às 16h. (Veja pontos abaixo).

A 1ª e 2ª dose são disponibilizadas para pessoas com mais de 12 anos. Já a dose de reforço é aplicada em adultos acima dos 18 anos que tenham completado 4 meses desde a última dose e pessoas com baixa imunidade (imunossuprimidos).

Quem tomou a primeira dose da Janssen há 2 meses ou mais deve comparece à Urap Vila Ivonete e tomar a dose de reforço. É necessário apresentar a carteirinha de vacinação comprovando que tomou a 1ª dose da Janssen há mais de 60 dias.

A equipes de Saúde de Rio Branco começaram o sábado (26) a vacinar idosos acima dos 80 anos com a 4ª dose contra a Covid-19.

Na quarta (23), o Ministério da Saúde anunciou a recomendação da aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid (a segunda dose de reforço) em idosos acima de 80 anos. A informação foi divulgada em uma rede social e publicada em uma nota técnica.

A aplicação da segunda dose de reforço em outras faixas etárias ainda não está definida pela pasta, mas essas recomendações “podem ser revistas a qualquer momento”, informou a nota.

Pontos de vacinação

Reforço para pessoas que tomaram a 1ª dose da Janssen há 2 meses ou mais