Equipe que trabalhará nos novos leitos do PS de Rio Branco passa por capacitação

Com início no dia 15 de março, o curso de qualificação da equipe que atuará nos novos leitos do Pronto-Socorro (PS) de Rio Branco, encerrou-se na última semana. O objetivo é capacitar os profissionais, enfermeiros e técnicos de enfermagem para o atendimento de pacientes ortopédicos, neurológicos e cardiológicos.

A capacitação trabalhou pontos como desde o primeiro contato à medicação desses pacientes, explicou a coordenadora da Rede de Urgência e Emergência do Estado, Marília Carvalho. “São 30 leitos que vão ser trabalhados. O objetivo desses leitos é justamente dar assistência mais rápido e orientar o paciente quanto ao leito de destino”, pontuou.

Marília destacou ainda que, em razão da abertura, qualificação e habilitação dos leitos, o repasse financeiro ao PS deve aumentar em R$ 8 milhões: “Também estamos com proposta de abertura de leito de unidade coronariana”.

A unidade cardiointensiva garante o atendimento imediato e integrado aos pacientes portadores de doenças cardiovasculares, com segurança e agilidade em situações complexas.

Fonte: Agência Acre