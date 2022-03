Enxame de abelha ataca moradores e animais no centro da cidade de Porto Walter

Um ataque de abelhas italianas no centro do município de Porto Walter (AC), causou transtornos nesta quarta-feira (30). Ao menos duas pessoas tiveram de pular no rio para fugir do ataque, animais morreram após ser picado pelo enxame.

De acordo com informações de populares, o enxame de abelhas chegou atacando todas os moradores que estavam nas redondezas do centro da cidade, galinhas que foram picadas morreram.

“Essas abelhas chegaram aqui na cidade rapidamente, e para não serem picados, duas pessoas pularam no rio, algumas galinhas morreram após serem picadas, alguns cachorros também foram picados. Algumas lojas foram fechadas por algumas horas, foi um transtorno grande”, disse um morador.

O Corpo de Bombeiros informa que ao avistar um enxame de abelhas, afaste-se da colmeia imediatamente o mais rápido possível e sem fazer barulho. Caso seja atacado, fuja. Se conseguir, corra para dentro de uma plantação em movimento “zig-zag”, e só pare quando tiver absoluta certeza que elas não estão atrás de você, como também, se estiver próximo a um rio, lagoa ou piscina, mergulhe. E, somente quando estiver protegido, tente socorrer quem estiver sendo atacado com uma coberta ou algo parecido, assegurando que você não sofrerá nenhum risco. Independente do total de ferroadas, caso a vítima apresente sintomas como queda de pressão, falta de ar, aparecimento de manchas avermelhadas pelo corpo ou outros sintomas, o atendimento médico de emergência deverá ser imediato.

