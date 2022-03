Embriagado, agricultor morre ao colidir moto em cerca no Juruá

O agricultor Francisco das Chagas de Oliveira Costa, de 34 anos, sofreu um acidente e morreu na noite desse domingo (27), na rodovia AC-407, na cidade de Rodrigues Alves, interior do Acre.

Conforme a Polícia Militar, por volta das 22h30, Costa pilotava uma motocicleta quando saiu da pista, bateu contra uma cerca e acabou caindo do veículo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionada e prestou os primeiros socorros à vítima.

Em seguida, o Samu iniciou o deslocamento do motociclista até o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Mas, no caminho, ele acabou não resistindo aos ferimentos e morreu dentro da ambulância. Foi então que a equipe retornou com o corpo para o hospital de Rodrigues Alves.

Ainda segundo a polícia, ao realizar consulta no sistema, não foi encontrada informação se o condutor era habilitado. A perícia técnica esteve no local do acidente.

A família da vítima informou que Costa morava em Rodrigues Alves e estava indo até a Vila São Pedro, na zona rural quando se acidentou. A informação é que ele tinha consumido bebida alcoólica e que não tinha carteira de habilitação. O agricultor deixou dois filhos, de 10 e 6 anos.