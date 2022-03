Em nota, Segurança do Estado afirma que invasão à Fundação e toque de recolher são “Fake News”

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), vem a público informar que a notícia que circulou na tarde desta terça-feira, 29, em redes sociais, dando conta de uma suposta “invasão de faccionado à Fundação Hospital do Acre”, é inverídica. O fato ocorrido naquela unidade de saúde foi uma averiguação policial, motivada pela presença de pessoas suspeitas no local.

No mesmo sentido, reporta-se à falsa notícia jornalística, também veiculada no dia de hoje, com o título “Facção aborda comerciantes de Rio Branco e “decreta” toque de recolher após morte de faccionado”. Hipótese veementemente descartada pelas Forças de Segurança do Acre.

Portanto, tratam-se de ‘fake news’, criadas por pessoas irresponsáveis, com um só propósito: causar intranquilidade e pânico à sociedade. E é por essa razão que a Sejusp se dirige à população acreana para solicitar a não propagação desse tipo de informação, sem antes constatar a veracidade da mesma, evitando, assim, a disseminação do mal-estar e do medo.

Rio Branco, 29 de março de 2022

Paulo Cézar Rocha dos Santos

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública