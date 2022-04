Em Feijó, adolescente cai do cavalo, fratura a perna e é resgatado pelos Bombeiros

Mais um resgate feito pela guarnição do Corpo de Bombeiros de Feijó ocorreu no final da tarde de ontem (30). Um adolescente de iniciais T.M.B, de 13 anos, fraturou a perna após cair de um cavalo. O caso ocorreu na zona rural da cidade, numa comunidade localizada no Ramal Ceará Berlim Recreio, distante 13 km do centro do município.

Segundo a equipe, as péssimas condições da vicinal provocaram dificuldades de locomoção. “Por se tratar de um ramal de difícil acesso a guarnição solicitou o quadriciclo da Polícia Civil para realizar o resgate, o que de imediato foi posto à disposição”, diz relatório da equipe.

A equipe deparou-se com a vítima ainda no local do ocorrido, o jovem queixava-se de dores na perna esquerda, mais precisamente na coxa. “A guarnição realizou o controle e estabilização da cervical com o colar, e depois de uma avaliação primária no tórax, membros superiores e inferiores, foi contatado que havia descontinuidade do fêmur esquerdo, fratura do tipo fechada com suspeita de hemorragia interna”, acrescentou.

T. M. B foi conduzido até o Hospital Geral de Feijó e entregue à equipe plantonista. Em contato, fomos informados de que o jovem passa bem, que vai precisar de futuras consultas com médicos especializados para continuar o tratamento, possivelmente na capital. Não foi confirmado se ele permanecerá na unidade nos próximos dias para recuperação total.

Fonte: AcreNews