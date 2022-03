Em evento do PL, Bolsonaro diz que disputa política no país é do “bem contra o mal”

O presidente Jair Bolsonaro discursou na manhã deste domingo (27) no encontro nacional do partido dele, o PL. Bolsonaro afirmou que a disputa política no país não é da esquerda contra a direita, mas do “bem contra o mal”.

“O nosso inimigo não é externo, é interno. Não é luta da esquerda contra a direita. É luta do bem contra o mal”, disse o presidente.

O PL informou que a finalidade do encontro nacional da sigla era estimular a filiação de novos membros. O receio do PL era que o ato pudesse ser apontado na Justiça como campanha eleitoral antecipada. Mas Bolsonaro disse ao longo da semana passada que seria um evento de lançamento da sua pré-candidatura à reeleição.

Oficialmente, ao longo dos discursos, não houve menção direta à pré-candidatura.