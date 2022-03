Educação abre inscrições para cursos do Centro de Matemática

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (Fapac) divulga, nesta quarta-feira, 30, o resultado preliminar do Edital Fapac/CNPq n°003/2021.

O edital é fruto de parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que desenvolve a ação continuada do Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional (PDCTR), em parceria com as fundações de Amparo à Pesquisa dos Estados (FAPs), e no Acre é representada pela Fapac.

O objetivo do edital é estimular o trabalho científico de pesquisadores do Brasil e também do Acre, para que atuem em instituições de investigação científica, tecnológica e de inovação na pesquisa e desenvolvimento.

Entre os resultados que são esperados estão o de fortalecimento de grupos de pesquisa locais, a criação de novas linhas de pesquisa na região e a inovação, mediante a integração entre os setores acadêmico, científico e empresarial do Acre. Os autores dos projetos selecionados vão receber uma bolsa concedida pelo CNPq, que será acompanhada de auxílio-pesquisa concedido pela Fapac.

O resultado preliminar e o formulário de recurso administrativo podem ser acessados clicando no link abaixo:

3 Resultado preliminar – Edital 03 2021 – PDCTR.

O prazo para a interposição de recursos administrativos contra o resultado do certame vai até às 23h59min do dia 11 de abril.

Para mais informações, entrar em contato com a Fapac/AC, por meio do e-mail [email protected], ou do telefone (68)3229-5566, ramal 26.

Fonte: Agência Acre