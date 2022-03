Dono do Chelsea e negociadores ucranianos têm sintomas de envenenamento

O oligarca russo Roman Abramovich, dono do Chelsea, e negociadores de paz ucranianos tiveram sintomas de envenenamento após encontro com russos. A informação foi divulgada pelo The Wall Street Journal por pessoas próximas das vítimas. Eles teriam participado de uma reunião em Kiev juntos no início do mês de abril.

Depois do encontro na capital ucraniana, Abramovich, assim como os negociadores, tiveram sintomas como olhos vermelhos, alergias de pele no rosto e nas mãos. Eles também sentiram dores nos olhos e lacrimejavam.

Segundo o The Wall Street Journal, as vítimas culpam agentes russos, que queriam impedir negociações para acabar com a guerra. Ao jornal, uma pessoa próxima ao dono do Chelsea afirmou que não está claro ainda quem teria sido o responsável por envenenar o grupo.

Desde o ocorrido, Roman Abramovich e as outras vítimas, entre elas o deputado ucraniano Rustem Umerov, melhoraram e não chegaram a correr risco de vida. Pelo menos mais uma pessoa teria tido os mesmos sintomas.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se encontrou com Abramovich, mas não foi afetado. Segundo representantes do político, não houve qualquer suspeita de que Zelensky tenha sido envenenado.

Segundo familiares, especialistas afirmaram que ainda é difícil determinar se os sintomas foram causados por agentes químicos ou biológicos, ou ainda por algum tipo de ataque com radiação eletromagnética.

Fonte: Yahoo!