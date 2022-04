Diretora abandona programa do Faustão, outras 6 demissões são anunciadas e atração pode sair do ar na Band: “Crise”

Já não é novidade que Faustão está passando por uma crise na Band. Porém, nesta quinta-feira, dia 31, foi anunciado que sua diretora pediu para sair do programa.

Trata-se da própria irmã dele, Leonor Corrêa. De acordo com o comunicado, ela vai migrar para outro núcleo da emissora, que envolve séries e documentários que serão produzidos

Coincidentemente, a saída dela aconteceu em meio ao pior momento da atração, que não vem atingindo as metas e está abaixo da audiência que era esperada. Há pouco tempo, outras seis dançarinas também foram mandadas embora.

Segundo informações da coluna Em OFF, a esposa de Faustão, Luciana Cardoso, estaria decidida a tirar o programa diário do ar. Ela, que cuida dos bastidores, quer que o projeto seja semanal, já que o marido estaria apresentando sinais de cansaço.

Por trás das câmeras, o clima estaria tenso entre todos os envolvidos.

Faustão fecha contrato milionário com a Band

Oficialmente fora da Globo desde dezembro do ano passado, o apresentador vem comandando um programa diário na emissora, sendo a maior aposta da direção.

Aliás, ele recebe o maior salário da casa. De acordo com o site do Observatório da TV, o veterano fechou um contrato com prazo de 4 anos, avaliado em nada menos que R$ 96 milhões, além da comissão por anunciantes.

Por TVFOCO