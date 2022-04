Curso de competências gerenciais e de liderança ofertado pela Seplag começa nesta segunda

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag), por meio do Departamento de Capacitação do Servidor (Decap), oferta para servidores do Estado o curso Desenvolvimento de Competências Gerenciais e de Liderança. A capacitação, que inicia nesta segunda-feira, 4, das 8h às 12h no auditório do Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), e vai até o dia 8 de abril, é voltada para servidores de áreas estratégicas que foram indicados pelas secretarias participantes.

A importância da cultura organizacional, liderança e dos modelos de gestão, assim como o desenvolvimento de equipes e outros assuntos que fortalecem a administração pública, serão o foco da capacitação, que irá abordar temas como análise comportamental, competências, habilidades interpessoais, liderança e gestão de equipes.

O curso será ministrado por Catarina Valente de Freitas, chefe da Divisão de Pessoas da Fundação Elias Mansour (FEM) e analista comportamental DISC. Catarina possui em sua formação acadêmica dois MBAs, um em gestão pública com ênfase em controle externo e outro em gestão estratégica de pessoas, além de estar finalizando sua graduação em Administração.

Catarina espera que o curso possa contribuir para o desenvolvimento dos servidores, que melhor representarão o Estado em seus órgãos de lotação. “Quando desenvolvemos competências gerenciais e de liderança melhoramos não apenas a nossa vida, mas a de todos os que convivem conosco, especialmente no ambiente de trabalho. Dominando as ferramentas atuais que visam preservar o bem mais precioso das organizações, que são as pessoas, certamente atenderemos melhor nosso público interno e externo”, explica.

Para maiores informações, basta entrar em contato com o Decap, por meio do endereço eletrônico: [email protected]

Fonte: Agência Acre