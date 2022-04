Consenso entre governo e base na ALEAC garante auxílio de R$ 500 para os servidores estaduais

O governo vai conceder retroativo ao mês de março, auxílio alimentação no valor de R$ 500 para todos os servidores estaduais com salários até R$ 4 mil, anunciou agora a pouco o presidente da Assembléia Legislativa, Nicolau Júnior. O deputado fez o anúncio durante entrevista coletiva na ALEAC, depois de receber o PL do governo que garante ainda, auxílio de R$ 420 para quem ganha acima de R$ 4 mil.

“O entendimento entre o governo e a base aqui na ALEAC garantiu que esse benefício seja estendido a todos os servidores ativos, com foco maior em que receber os menores salários. O governo fez um grande esforço para contemplar todas as categorias e vamos ainda hoje, votar essa matéria. Vamos trabalhar hoje até que toda as matérias do executivo, de interesse dos servidores sejam analisados nas comissões e levados ao plenário”, garantiu Nicolau.

Segundo o chefe da Casa Civil, Rômulo Grandidier, com a extensão do auxílio para todos os funcionários públicos estaduais, o impacto na folha de pagamento será de aproximadamente R$ 480 milhões.

Fonte: Agência Aleac