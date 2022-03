Cinco adolescentes e uma garota de 20 anos são detidos após arrombarem loja para furtar confecções

Na madrugada desta sexta-feira, 25, após uma ligação ser feita para o número de emergência da Corporação (190), a Polícia Militar enviou uma guarnição até a avenida Melvin Jones, no bairro Cristo Rei, em Vilhena, onde uma loja de confecções havia sido arrombada.

Um morador próximo ao estabelecimento atacado contou aos militares que, após ver no monitor de sua câmera de segurança uma grande movimentação de pessoas no comércio vizinho e ouvir barulho de vidros sendo quebrados, saiu para ver do que se tratava.

O homem ainda conseguiu enxergar os ladrões fugindo, após estourar a porta de blindex da loja e arrombar a grade instalada justamente para tentar evitar furtos. A testemunha passou as características dos arrombadores, que saíram levando várias peças de roupa do comércio.

Durante as diligências, os policiais encontraram, num terreno baldio coberto pelo mato, a seis quarteirões da loja arrombada, os autores do furto. Com exceção de uma moça de 20 anos, todos os outros cinco ladrões (2 meninas e 3 meninos) eram adolescentes, com idades entre 13 e 16 anos.

Após o dono da loja ser chamado e reconhecer as confecções furtadas, o grupo foi levado para a Unisp para o registro da ocorrência. Por envolver menores de idade, o Conselho Tutelar e os pais dos acusados foram chamados para acompanhar o caso.