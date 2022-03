Chuva que deve cair na quinta-feira pode trazer primeira friagem polar do ano no Acre

O pesquisador Davi Friale lançou no seu portal, O Tempo Aqui, um prognóstico animador para os amantes do frio: A primeira friagem do ano pode chegar entre quinta-feira (31) e sexta-feira (01) de abril. O fenômeno meteorológico deve chegar após

“Nesta quinta-feira (31), último dia de março, logo nas primeiras horas da tarde, chegará mais uma onda polar, desta vez, forte, com ventos, cujas rajadas poderão passar de 50km/h, soprando da direção sudeste. Será a primeira friagem típica do Acre deste ano, sendo bastante abrangente, atingindo, também, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Bolívia, Peru e, até, o sul da Colômbia”, informou.

Friale explica que “esta primeira onda de frio polar vai despencar a temperatura em todos os municípios do Acre, cujas mínimas, ao amanhecer de sexta-feira e de sábado, ficarão entre 14 e 17ºC, em Rio Branco, Brasiléia, Sena Madureira e demais municípios do leste e do sul do estado. Já, nas cidades de Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, assim, como nas demais do centro do estado e do vale do Juruá, as mínimas ficarão entre 16 e 19ºC”.

Chuvas intensas, com alta probabilidade de temporais, deverão ocorrer nos próximos dias, como consequência da chegada desta onda de frio polar. “Assim, alertamos para a possibilidade de transtornos à população na próxima quinta-feira, como inundação de ruas, transbordamentos de córregos e igarapés, queda de galhos e árvores, destelhamentos, danos às edificações e deslizamentos de terra, além do perigo potencial dos raios”, alertou.

Fonte: Acrenews