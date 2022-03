Celular novo sempre: confira o que a Apple está fazendo!

A Apple estaria criando um serviço por assinatura para que clientes possam ter, todos os anos, um iPhone novo. A notícia, veiculada no jornal Valor Econômico, é excelente para aquelas pessoas querem ter o novo modelo do aparelho, que tende a ser lançado anualmente pela empresa de tecnologia. Segundo as fontes, o serviço funcionaria de forma semelhante a assinaturas de aplicativos.

Ainda, isso seria uma iniciativa da empresa para buscar fidelizar ainda mais os clientes. Isso porque as suas concorrentes vem ganhando cada vez mais espaço no mercado mundial. Apesar disso, a Apple ainda é muito forte em diversos países, mesmo com tecnologias consideradas obsoletas por alguns usuários críticos.

Quando a Apple lançará o produto?

Ainda não há um prazo para que a Apple lance o seu produto de assinatura de aparelhos. Contudo, caso ela de fato saia, seria a primeira assinatura de aparelhos do mundo vinculado a uma empresa de tecnologia. Isso porque, atualmente, já existem empresas que alugam telefones no Brasil, que é um serviço próximo ao que fará a empresa americana.

Isso porque, ao assinar mensalmente o produto, seria como se você pagasse para ter o telefone momentaneamente, trocando após o lançamento do próximo. Apesar disso, analistas acreditam que o grupo de assinatura terá diversos valores, com diferentes condições para os usuários. Contudo, o projeto ainda está em fase de desenvolvimento.

Por outro lado, para a empresa, isso significaria um aumento de receita. Isso porque, atualmente, a Apple ganha apenas com a venda dos celulares, recebendo em apenas vez ou através de parcelamentos e subsídios. Com uma assinatura recorrente, a empresa geraria receita todos os meses de forma consistente. Vale lembrar que, atualmente, a Apple é uma das maiores empresas do mundo e é líder em vendas em diversos países desenvolvidos e subdesenvolvidos do planeta.

Clube de assinatura de telefone

Atualmente, já existem clubes de assinatura de modelos de celular no país. Contudo, o programa da Apple funcionará de forma diferenciada, dado que não será um aluguel de aparelhos, mas sim uma compra recorrente.

Atualmente, o Allugator é uma plataforma onde você aluga, mensalmente, aparelhos de celular. No final das contas, a parcela sai mais barata que a de um telefone tradicional, mas permite que você troque de aparelho a qualquer momento. Contudo, o aparelho não pertence ao cliente. No produto da Apple, especialistas acreditam que o produto funcionará como uma compra parcelada, com a opção de estender o parcelamento, caso o cliente queira um modelo mais atual.

Por isso, essa é uma excelente notícia para aqueles apaixonados por tecnologia. Anualmente, a Apple lança novos modelos de celular, com melhorias em diversos sistemas do aparelho. Apesar disso, a compra dos aparelhos, principalmente no Brasil, custam caro, em especial os modelos recém lançados.

Por Brasil 123