Casal é preso pela morte de motorista de app e lutadora achada em porta-malas

A polícia do Paraná prendeu na manhã desta segunda-feira duas pessoas suspeitas de envolvimento no assassinato de Michelle Caroline Chinal, de 39 anos. A motorista de aplicativo e lutadora foi encontrada morta em fevereiro, em Curitiba.

De acordo com informações do G1, os mandados foram realizados nas cidades de Pinhais e Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. As identidades dos suspeitos não foram reveladas.

“Já temos elementos concretos para apontar a conduta ilícita aos dois investigados que estão sendo trazidos para a delegacia nesta manhã, são dois presos, sendo um homem e uma mulher. Esse suspeito trabalha em um local em que utiliza-se um uniforme análogo ao que o homem que abandonou o veículo com a vítima já morta aparece nas imagens, então existe uma coincidência de vestuário. E a mulher que está sendo trazida tem um relacionamento afetivo com esse homem e era amiga da vítima”, disse o delegado Victor Menezes.

Câmeras de segurança mostraram que o veículo onde estava a vítima foi abandonado por um suspeito em uma rua do bairro Ganchinho. Seria ele um dos presos pela polícia nesta segunda.

Relembre o caso

O corpo de Michelle foi encontrado no dia 16 de fevereiro, após o veículo que ela utilizava para trabalhar como motorista ser guinchado por estar estacionado em local proibido.

No pátio da Superintendência de Trânsito, porém, os funcionários estranharam o forte cheiro vindo do interior do carro. Quando abriram o porta-malas, encontraram o corpo da mulher, que era lutadora de MMA.

Michelle estava desaparecida desde o dia 13, quando entrou em contato com a família pela última vez.

“Não foi feito boletim de ocorrência por conta do desaparecimento, já que, como ela prestava serviço de aplicativo não só em Curitiba como no litoral do Paraná, era comum sair de casa, sem avisar e voltar dias depois”, explicou o delegado Menezes na época.

