Casa pega fogo em comunidade de Cruzeiro do Sul e lama impossibilita chegada de bombeiros

Uma casa pegou fogo no sítio Canaã, localizado no Badejo de Cima, comunidade de Cruzeiro do Sul. Na noite da última quarta-feira (30), por volta das 21h, bombeiros foram acionados para uma ocorrência de residência em chamas, mas a guarnição não conseguiu chegar no local.

Um agente do Corpo de Bombeiros relata que, por conta do período invernoso, a estrada não facilitou para que eles conseguissem chegar ao local a tempo. A residência de madeira foi tomada completamente pelo fogo.

O filho do proprietário do local, Lineke Melo, disse a casa teria sido furtada um dia antes. Criminosos levaram utensílios domésticos e deixaram alguns objetos jogadas em área de mata. “Dói ver isso, além dos furtos, ver a casa incendiada. Espero que a justiça seja feita e a pessoa possa pagar pelo que fez”, lamenta.

(Foto: Arquivo Juruá Online)

Em contato com o delegado Lindomar Ventura, a autoridade diz que o caso passará por investigação, e pede que moradores da comunidade ajudem — com pistas — a achar o criminoso responsável pelo tal ato.