Carlos Alberto revela estado grave de Jô Soares e confirma situação após 6 anos longe da TV: “Não consegue”

O apresentador de A Praça é Nossa, do SBT, Carlos Alberto de Nóbrega, foi o convidado a participar do podcast Inteligência LTDA. Lá, o artista, que vivênciou mais de três decadas no SBT, relembrou sua vivência ao lado de ninguém menos que Jô Soares.

Apresentador de longa data do SBT, Carlos Alberto de Nóbrega já fez parcerias estreitou relacionamentos com diversos talentos, como o apresentador, que se tornou um grande amigo.

Para a surpresa de todos, Carlos Alberto de Nóbrega revelou que já conhecia Jô Soares antes dele ser tornar um dos apresentadores mais renomados do país. A dupla se conheceu no Rio de Janeiro e chegou a trabalhar junto na Praça é Nossa.

Logo, o desabafo nostálgico de Carlos Alberto sobre Jô Soares chamou atenção, já que o apresentador sempre se manteve extremamente discreto fora do seu ambiente de trabalho, o que se intensificou após ele deixar a TV, 6 anos atrás.

APRESENTADOR EXPÕE VIDA DIFÍCIL, LIMITAÇÕES E ESTADO GRAVE: “NÃO CONSEGUIA”

De acordo com o que foi confidenciado por Carlos Alberto na entrevista, o estado de saúde de Jô Soares antes de sua entrada na Globo era preocupante.

Carlos Alberto revelou que o colega de trabalho era mais gordo do que conhecemos, e que precisava, inclusive, sentar-se numa banheira com travesseiros para poder se reunir com ele, já que não suportava ficar muito tempo sentado.

Além disso, Carlos Alberto contou que Jô chegou a precisar parar de escrever por conta do excesso de peso, utilizando somente um gravador de voz para organizar suas ideias.

“ E ele tinha dificuldade de ficar sentado muito tempo. Então ele tinha uma banheira antiga, e ele colocava umas almofadas na banheira e ficava recostado e a gente começava a fazer a história ali. Como se fosse um briefing“, disse ele, que continuou. “Então, a gente dividia tudo, dividia em partes de um a dez e ia montando. Montava tudo, e aí eu perguntava ‘Jô, o que você quer’ e aí a gente se acertava. E chegou uma hora, que o Jô não consegue mais escrever. E olha a genialidade deste homem, ele tinha um gravador e aí ele fazia o texto falando”, concluiu.

Por TVFOCO