Cariocão terá Fla-Flu na final pela terceira vez seguida no Maracanã

Nos dois últimos anos, o Rubro-Negro levou a melhor; partidas da final serão disputadas no estádio mais famoso do mundo.

O Fluminense eliminou o Botafogo com a vantagem do empate neste domingo (27) e se classificou para a decisão do Campeonato Carioca. O outro finalista, com vaga garantida há uma semana, é o Flamengo, que despachou o Vasco por 2 a 0 no placar agregado. Os duelos serão no Maracanã.

Com isso, o futebol carioca terá, pela terceira vez seguida, o clássico mais charmoso do Brasil na final do campeonato. Fla-Flu vão duelar, mas é o Flamengo quem levou a melhor nos últimos anos.

Em 2020, o Rubro-Negro venceu as duas partidas, por 2 a 1 e 1 a 0, com gols de Michael, Gabigol e Vitinho, para o Fla, e Evanilson, para o Flu. Já em 2021, a primeira partida terminou empatada, mas o Mengão venceu a segunda por 3 a 1 e faturou o 37º título estadual.

Nova data

Anteriormente marcada para acontecer na quinta-feira (31) e no dia 3 de abril, no domingo, a decisão em dois jogos foi antecipada pela FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro). Agora, as finais serão disputadas na quarta-feira (30), às 21h40, e no dia 2 de abril, sábado, ainda sem horário definido.

A alteração se dá devido ao calendário da Conmebol, divulgado na tarde deste sábado (26). O Flamengo vai estrear na Libertadores no dia 5 de abril, contra o Sporting Cristal, no Peru. O tempo de recuperação e logística seria muito curto. O Fluminense, por sua vez, estreia na Sul-Americana contra o Oriente Petrolero, da Bolívia, mas jogando em casa, no Maracanã, dia 6 de abril.

