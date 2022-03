Campeã do “BBB 18”, Gleici Damasceno reaparece a cara da Anitta após cirurgia plástica

A ex-campeã do BBB, Gleici Damasceno está de visual novo e ficou muito parecida com a cantora de funk Anitta. A acreana, que venceu o BBB18, surgiu nas redes sociais com rosto bem diferente de quando venceu o reality show. A morena disse que fez apenas uma interveção cirúrgica, porém, a galera na internet ficou abismada com tanta mudança e pensaram que pudesse ter sido mais, ela, porém, nega ter feito outras intervenções.

O choque com a realidade se deu na quinta-feira (24), quando ela surgiu repaginada e explicou que realizou apenas um procedimento estético (uma rinoplastia) e negou que tenha feito outras intervenções.

“Não sei de onde as pessoas acham que eu tenho bichectomia, lente no dente, preenchimento labial… Eu já tive vontade de fazer algumas coisas, mas a minha dermato não acha necessário e eu escuto ela. Olha, se eu tivesse feito o tanto de procedimentos que as pessoas falam ou pensam que eu fiz… Eu fiz um”, disse Gleici nos stories.

E sobre a cirurgia no nariz, até hoje eu fico refletindo muito sobre o que de fato me levou a fazer essa intervenção, mas é algo muito íntimo e que talvez um dia eu consiga falar com vocês sobre isso de uma forma responsável. Obs: eu amo meu nariz e me amo, mas um dia já amei o meu outro nariz também”, completou.

Campeã do ‘BBB 18’, Gleici Damasceno explica novo visualCampeã do ‘BBB 18’, Gleici Damasceno explica novo visual Foto: Reprodução/Instagram

Quatro anos após ficar famosa participando do “BBB 18”, Gleici Damasceno está bem diferente de quando pisou na casa mais vigiada do Brasil em 2018. A acreana passou por uma mudança estética e se submeteu a uma harmonização facial e rinoplastia. Além disso, ela também fez uma transição capilar e adotou os cachinhos.

Os procedimentos deram o que falar. Principalmente depois que Gleici usou as redes sociais para reclamar que o resultado da rinomodelação que ela fez com uma cirurgiã dentista de São Paulo não havia ficado legal. A ex-BBB, então, recorreu a um outro especialista e fez uma rinoplastia que deixou seu nariz mais fino e arrebitado. Gostou do resultado?

por No Amazonas é assim