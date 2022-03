Campanha Sinal Vermelho chega a Senador Guiomard, Acrelândia, Plácido de Castro e Capixaba

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), lançou, nesta segunda-feira, 28, em Senador Guiomard, a campanha Sinal Vermelho, também contemplando os municípios de Acrelândia, Plácido de Castro e Capixaba.

O lançamento oficial aconteceu na Escola Cívico Militar Aldaci Simões da Costa e foi conduzido pelo coordenador do Gabinete de Gestão Integrada e Fronteira GGIF-SEJUSP, coronel Glayson Dantas, no ato, representando o titular da Pasta, coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos.

Participaram também do evento a diretora de Políticas para as Mulheres, da Seasdhm, Claire Cameli, representantes do Ministério Público, das secretarias dos dois municípios, autoridades civis e militares, além de proprietários de bares e restaurantes locais.

Ainda neste mês de março, Rio Branco, Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Mâncio lima, Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Jordão, Sena Madureira e Santa Rosa do Purus foram beneficiados com a iniciativa.

A campanha, lançada no âmbito do Estado do Acre, em obediência à Lei Estadual nº 3.736, no último dia 7, tem como propósito prevenir e combater a violência contra a mulher e visa instruir funcionários de órgãos e estabelecimentos como bares, farmácias e restaurantes. “O simples ato de uma mulher possuir um X vermelho desenhado na palma da mão, sinaliza uma denúncia silenciosa de violência doméstica”.

Fonte: AcreNews