Caminhoneiro é abordado por falso policial em rodovia

Um caminhoneiro foi abordado por um falso policial em uma rodovia de Belo Horizonte (MG). O farsante poderá responder criminalmente por usurpação de função pública. A pena é de dois meses a três anos, mais multa.

O caso foi registrado no Anel Rodoviário da capital mineira. Ricardo Martins Pereira abordou o motorista do caminhão se passando por um policial, exigindo a documentação do condutor. Um vídeo gravado durante a abordagem viralizou nas redes sociais.

De acordo com Ricardo, que é agente de segurança, o motorista do caminhão estava fechando outros motoristas por alguns quilômetros, “colocando a vida de outras pessoas em risco, conduzindo na faixa da esquerda”. A farda que usava no dia da abordagem é da empresa onde trabalha como vigilante.

Ainda segundo o agente, ele não se identificou como policial. Na abordagem, ao ser chamado de “meu querido” pelo caminhoneiro, respondeu: “Meu querido, não. Senhor!”, usando de suposta autoridade, ordenando que o motorista encostasse.

Segundo o caminhoneiro Moisés Morais, o agente se identificou “o tempo todo” como policial, além do tratamento “agressivo, usando palavrões, tentando nos intimidar”. Segundo o agente, o pedido do documento foi para acionar o 190 e afirmou que abordou o motorista do caminhão como “um cidadão”, negando que fosse policial rodoviário.

Ricardo afirmou que é “registrado, minha função é regida pela Polícia Federal, que é a segurança privada, que é totalmente diferente da segurança pública”.

Por Portal Tucumã