Brasil goleia Bolívia por 4 a 0 e bate recorde de pontos nas Eliminatórias

A Seleção de futebol goleou a Bolívia por 4 a 0 na noite desta terça-feira (29), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo que será disputada no Catar. O jogo foi na casa dos adversários, em em La Paz.

Os gols foram de Lucas Paquetá, Richarlison (dois) e Bruno Guimarães, o Brasil finalizou as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar invicto, com 45 pontos, superando os 42 pontos estabelecida pela seleção argentina na campanha para 2002, até então o recorde de pontos desde que o formato de pontos corridos foi adotado.

O Brasil bateu recorde de pontos na história das Eliminatórias. Veja as melhores campanhas: 1) Brasil (2022): 45 pontos 2) Argentina (2002): 43 pts 3) Brasil (2018): 41 pts 4) Brasil (2006 e 2010): 34 pts

Nos últimos 10 jogos, a Seleção marcou 23 gols e sofreu apenas 3.

Por Portal Tucumã