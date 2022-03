Bolsonaro pede que PL retire ação contra Lollapalooza

O presidente Jair Bolsonaro pediu, nesta segunda-feira (28), ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que o partido retire a ação contra o festival Lollapalooza que determinava multa caso artistas repetissem críticas a ele e manifestações de apoio a outros presidenciáveis. A informação foi divulgada pela coluna de Mônica Bergamo, no jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com um dos integrantes da equipe do presidente, ele estaria furioso e sequer teria sido consultado. Ele telefonou ao presidente da legenda pedindo, irritado, que ela seja retirada. Valdemar afirmou que a ideia foi do setor jurídico da agremiação e encaminhará o pedido do presidente.

Segundo um ministro próximo de Bolsonaro, ele não poderia mais sustentar o discurso que faz de liberdade total caso apoiasse a proibição de críticas de artistas ao governo.

O ministro Raul Araújo, do TSE, atendeu ao pedido do PL no fim de semana e classificou como propaganda eleitoral as manifestações políticas das cantoras Pabllo Vittar e Marina no Lollapalooza e determinou multa de R$ 50 mil para a organização do festival se houver outras.