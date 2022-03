Bolsonaro deixa hospital após passar noite internado com desconforto abdominal

Bolsonaro já está no Palácio da Alvorada.

O presidente Jair Bolsonaro sentiu-se mal na tarde de ontem e foi levado ao Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília. Ele deixou o HFA por volta das 6h30 da manhã desta terça-feira (29) e foi para o Palácio da Alvorada, residência oficial.

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou no Twitter que o presidente já recebeu alta. “Bom dia com uma ótima notícia. O Presidente já recebeu alta e está super bem!”, publicou Faria.

PR @jairbolsonaro com saúde e já estamos seguindo a agenda! A caminho de Ponta Porã (MS) para entregas do @govbr. Vamos conectar todas as escolas do estado!! + 400 computadores e + pontos de Wi-Fi Brasil! 📡 @TerezaCrisMS @mincomunicacoes 🇧🇷 pic.twitter.com/qw2f5NPAos

— Fábio Faria 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@fabiofaria) March 29, 2022