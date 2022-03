Bebê de um mês morre após mãe cochilar enquanto amamentava

Uma bebê identificada como Ayla Ferreira da Silva, que tinha 1 mês de vida, morreu depois de a mãe cochilar enquanto a amamentava. O caso ocorreu na madrugada do último sábado (26), e o caso foi registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Segundo as informações do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), o bebê deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) da Criança da Zona Leste/Joãozinho (HPSCZL), em estado inconsciente, sem respirar. No relato, foi informado que ao atender a ocorrência, o médico plantonista da unidade hospitalar, informou que a vítima faleceu em virtude de broncoaspiração.

Ainda de acordo com o registro, a mãe do bebê, uma jovem de 22 anos, contou que colocou a vítima para mamar, por volta das 4h da madrugada de sábado, em seguida adormeceu. Ao acordar, pela manhã, percebeu que a filha estava sem respirar e com sangramento nas narinas.

O caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Fonte: Manaus Alerta