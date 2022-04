BBB22: Linn da Quebrada bate o martelo e decreta o grande campeão da temporada: “Gosto muito”

Linn da Quebrada e Jessilane encheram Pedro Scooby de elogios.

Na noite da última quarta-feira (30), rolou a Festa da Líder Linn da Quebrada e o tema do evento foi House of Quebrada. Já na madrugada desta quinta-feira (31), após a festa, a atriz conversava com Jessilane enquanto se arrumavam para dormir e um dos assuntos foi Pedro Scooby. As sisters estão encantadas com a simpatia e o carisma do surfista e choveu elogios para o brother. As Comadres até especularam a possibilidade do atleta chegar à final do BBB22.

Linn da Quebrada iniciou: “Eu gosto muito do Pedro, amiga. Ele estava muito legal hoje”. Jessilane continuou: “É realmente, ele tava superdivertido hoje!”. Sussurrando, a famosa chegou a afirmar que acredita que Pedro Scooby será o grande campeão da vigésima segunda temporada do Big Brother Brasil: “Ele falou umas coisas… Mulher, o Pedro vai ganhar esse programa”

Jessilane riu, nervosa, e respondeu que a chance é grande do ex-marido de Luana Piovani ser o campeão mesmo, levando em consideração as movimentações do jogo e a trajetória de Pedro Scooby. “Não sei, não. Mas acho que é muito provável. Do jeito que as coisas andam… Não tem para onde fugir, não adianta.”, ponderou a professora de biologia. Linn da Quebrada, então, fez uma piada: “Você sabe que vai ser a gente e o Pedro na Final, né?”

Lina deixa Jessi falando sozinha

Ainda no Quarto do Líder, mais tarde, a dupla de amigas protagonizou uma cena engraçada. Após falarem sobre o futuro do BBB22, Jessilane começou a falar sobre as portas que se abrirão com a visibilidade do reality show quando saírem do confinamento. Mas a Pipoca não imaginava que estava falando sozinha, já que Linn da Quebrada pegou no sono.



BBB22: Linn da Quebrada dorme e deixa Jessilane falando sozinha (Foto: Reprodução/Montagem)

“[…] Quero sair e ver as portas tudo arreganhada, mas se não estiverem arreganhadas, já sabe né?”, discursou Jessilane, que se irritou ao ver que Linn da Quebrada não se manifestou. “Lina! Não vou falar mais com você não!”, disse a baiana.

Sonolenta, Linn da Quebrada disparou: “Oi? O que eu fiz? Pode falar, estou acordada!”. “Então o que eu falei?”, questionou Jessilane. Enrolada, a atriz respondeu: “Das coisas todas, dos negócios todos”. Jessi se irritou e mandou Lina voltar a dormir, encerrando o assunto.

Fonte: Tvfoco