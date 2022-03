‘BBB22’: enquete aponta brother eliminado com rejeição em Paredão com Lucas, Pedro e Paulo André

O Paredão que vai definir o Top 10 do “BBB 22” será formado por Paulo André, Lucas e Pedro Scooby. De acordo com a enquete do “Uol”, famoso termômetro da eliminação do reality, o namorado de Eslovênia sairá com rejeição. O resultado parcial conferido logo após o programa deste domingo, às 00h34, apontava que, após 5850 votos, o estudante de medicina será eliminado com 75,25% dos votos. Pedro Scooby estava com 12,31% dos votos, enquanto PA figurava com 12,44%. O público está revoltado com Linn e aponta sua indicação como “traição”.

O Paredão começou a ser formado com o Anjo Paulo André imunizando Arthur, o que já era esperado pelos brothers. Após o atleta, ao lado de Pedro Scooby e Douglas, ceder a liderança à Linn da Quebrada, o marido de Maíra Cardi ficou chateado e afirmou que os brothers o colocaram direto no Paredão, já que ele é um alvo da rapper. Para compensar, PA prometeu que, caso ganhasse o Anjo, daria a imunidade a Arthur .

Em seguida, a Líder Linn cumpriu o que já havia comentado na casa e colocou Paulo André no Paredão. Pela dinâmica da semana, os dois mais votados pela casa iriam ao Paredão, sendo que o mais votado teria um Contragolpe.

Quem recebeu mais votos foi Lucas, com 6 votos, seguido por Pedro Scooby , com dois. Sendo assim, o estudante de medicina puxou Eliezer – que brigou com Natália durante a festa deste sábado. Os três disputaram a Prova Bate-Volta, com o affair de Natália se saindo melhor e livrando-se do Paredão.

Veja como votou a casa:

Paulo André votou em Lucas

Douglas votou em Lucas

Pedro Scooby votou em Lucas

Arthur votou em Lucas

Gustavo votou em Lucas

Eliezer votou em Lucas

Eslovênia votou em Douglas

Lucas votou em Eliezer

Natália votou em Pedro

Jessilane votou em Pedro

Arthur e Paulo André discutem após ator dar coração partido no Queridômetro

A tarde deste domingo (27) foi marcada por uma discussão entre Arthur, Paulo André e Pedro Scooby. Após o ator ficar chateado com os amigos por causa da desistência na Prova do Líder, ele voltou a falar do assunto quando PA afirmou estar torcendo para que o Poder do Anjo não seja um autoimunidade.

Acho que vocês deram muito mole de abrir mão da parada [liderança]. Entendo o lance humano e tal, mas o jogo tá num momento que não dava pra fazer isso

Paulo André e Scooby aproveitaram a conversa para expor que não gostaram de Arthur ter dado corações partidos aos brothers no Queridômetro. O surfista se posicionou:

Eu nunca teria essa conversa se, por exemplo, quando acontecesse uma parada desse e você viesse falar assim: ‘Mano, eu acho que vocês vacilaram’. Essa é a parada. Mas você fecha a cara, se fecha e toda hora você fala como se a amizade importasse perante o jogo

Fonte: Purepeople