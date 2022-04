BBB22: Eliezer é detonado por expulsar Eslovênia do quarto para transar

Na madrugada desta quinta-feira (30), durante a festa da líder Linn da Quebrada, a participante Natália passou a maior parte do seu tempo demonstrado seu interesse sexual por Eliezer, com quem se relaciona dentro do BBB 22.

Com muita vontade de movimentar o edredom, Eliezer sugeriu que Eslovênia saísse quarto Lollipop e fosse para o Grunge, para que pudessem ter relações sexuais sem alguém por perto. “Se a Nat melhorar, é melhor você ir para o grunge”, disse.

A modelo, então, demonstrou seu desconforto em dormir no quarto sem o seu companheiro, que foi o décimo eliminado do programa. “Vai ser difícil dormir lá sem Lucas”, disse a ex-miss Pernambuco. Por fim, ela cedeu e foi para o quarto Grunge.

Nas redes sociais, a atitude do brother não repercutiu muito bem entre os telespectadores do programa, que o detonaram. “Oxe, mandava procurar um motel, quer fazer e ainda quer mandar a outra sair do quarto que ela sempre dormiu pra eles ficarem a vontade. Boninho devia fechar um dos quartos logo”, disse uma internauta.

Fonte: Blog Social1