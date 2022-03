BBB22: Acabou! Eliezer grita com Natália e termina relacionamento após bate-boca e crise de ciúmes: “Dane-se!”

O clima pesou na madrugada desse sábado no BBB22. Natália acabou protagonizando um barraco com Lina, Jessi e Eliezer por conta do jogo, quando seu affair acabou decidindo por um fim no relacionamento.

Tudo começou quando, em conversa com Lina e Jessi, Natália revelou que seu affair tinha contado a estratégia da líder para os meninos do outro grupo. A situação incomodou as sisters no BBB22, que chamavam Eli de “Boca aberta”.

Momentos depois, afim de alerta-lo, Lina foi ao encontro de Eliezer para pedir que ele não entregasse o jogo. “A Natália contou que você abriu o meu jogo para eles. E você tem fama de ser boca aberta”,disse Lina.

Apesar de ter boas intenções, a atitude saiu pela culatra e Eliezer ficou bastante irritado com a atitude de sua affair, além de negar que teria falado sobre o jogo com Douglas Silva, Pedro Scooby ou Arthur.

A seguir, Eli procura Natália para tirar a limpo a fofoca da sister. A conversa, no entanto, não ocorreu bem. Os participantes do BBB22 acabaram protagonizando uma briga acalourada, quando o brother acaba por se irritar ao ser interrompido. “Não adianta falar com você dez vezes porque eu já falei e você não escuta”, disse ele.

Bastante exaltado, Eliezer se irrita com o jeito que Natália está lidando com a briga, e começa a gritar com a sister. “Vamos acabar com a conversa aqui e agora. O momento que você reagiu ruim comigo é quando você pega, vira as costas como uma criança mimada, sai e me deixa sozinho“.

Natália não se deixa atingir por Eliezer e continua a falar, calmamente, que não deseja conversar com o affair naquele momento. Por causa disso, Eliezer decidiu por um fim de vez no relacionamento com a influencer. “Se você não acha que tem que conversar comigo, pronto, acabou. Ponto final, tá resolvido!”.

Eliezer continuou, reforçando que tudo estava acabado entre ele e Natália. “Eu já expliquei sobre mim e você não quer entender. Não quer escutar. Acabou! Então dane-se!” .

APÓS BRIGA, NAT TEM CRISE DE CIÚMES E CHAMA LINA DE TALARICA: “É SÓ ELE PISCAR QUE ELA VAI”

Após a cena, Natália foi desabafar com Douglas Silva sobre a situação e acabou destilando o seu ódio na amiga. A influencer acusou a cantora de querer roubar Eliezer, alegando que ela queria destruir seu relacionamento com o participante do BBB22.

“Ela fica o dia inteiro de brincadeirinha para cima dele. Ela gosta dele. É só ele piscar que ela vai. Ela fica virando a b*nda para ele no quarto e já brincou várias vezes de dividir ele e de destruir nosso relacionamento”, detonou ela.

Natália continuou, afirmando ter colocando um ponto final na amizade com a sister. “Uma coisa que eu converso com ela, por proteção dela, e aí ela vira e fala que eu falei isso e aquilo com ele, me expondo? Aí ela veio conversar comigo: ‘você está bem?’. Falei: ‘sai de perto de mim’”.