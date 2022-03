Baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins, morre em turnê, na Colômbia

O baterista Taylor Hawkins, da banda Foo Fighters, morreu aos 50 anos, na cidade de Bogotá, Colômbia. A notícia foi divulgada em suas contas nas redes sociais. Ainda não se sabe a causa da morte do músico, que tocaria no Brasil neste domingo (27).

“A família Foo Fighters está devastada pela perda trágica e prematura de nosso amado Taylor Hawkins”, disse a banda em sua conta no Twitter. “Seu espírito musical e riso contagiante viverão conosco para sempre. Nossos corações estão voltados para sua esposa, filhos e familiares, e pedimos que a privacidade deles seja tratada com o máximo respeito neste momento de dificuldade inimaginável”, completa o texto.

De acordo com as primeiras notícias, que surgiram na madrugada deste sábado (26) na imprensa colombiana, Hawkins foi encontrado sem vida em seu quarto de hotel em Bogotá, na sexta-feira (25). Funcionários do estabelecimento teriam entrado no quarto após ele não aparecer enquanto a banda se preparava para ir ao festival Estéreo Picnic, onde era uma das principais atrações.

Segundo o jornal colombiano El Tiempo, o primeiro relatório policial sobre o caso diz que a causa da morte segue em investigação, e peritos seguem no local da morte em busca de indícios.

Em comunicado, o festival Estéreo Picnic disse que a banda informou ter “cancelado sua turnê pela América do Sul”. A banda tinha show marcado para o domingo (27) no festival Lollapalooza, em São Paulo. Os organizadores do festival ainda não se manifestaram sobre quem substituirá a banda.

Nas redes sociais, o Lollapalooza disse estar “absolutamente devastados pela perda de nosso amigo, Taylor Hawkins. Não há palavras para descrever o que ele significou para nós e para todos os fãs de música ao redor do mundo”.

Taylor Hawkins nasceu em 1972, no Texas, Estados Unidos. Em sua carreira como músico, ele foi baterista para as cantoras Sass Jordan e Alanis Morissette, com quem tocou por dois anos, antes de juntar ao Foo Fighters, banda liderada pelo vocalista e guitarrista Dave Grohl, ex-baterista do Nirvana.

Hawkins tinha também outros projetos musicais por conta própria, em períodos de pausa do Foo Fighters, como a banda Taylor Hawkins and the Coattail Riders e o grupo de covers Chevy Metal.

Fonte: Agência Brasil