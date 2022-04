Atendimento do Detran na OCA Rio Branco é focado em serviços de habilitação

No posto de atendimento do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) da Organização em Centros de Atendimento (OCA) de Rio Branco, são oferecidos principalmente serviços de habilitação, todos com a necessidade de agendamento prévio, realizado por meio do Portal de Serviços, no site do órgão.

Entre as alternativas oferecidas aos cidadãos estão: renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou alteração de dados com emissão de documentos, solicitação de CNH definitiva e segunda via, adição de atividade remunerada, Permissão Internacional para dirigir (PID) e licença para condutores estrangeiros.

Os serviços de veículos mais solicitados, como transferência de propriedade e segunda via do documento de transferência, exigem realização de vistoria, por isso só podem ser realizados na unidade Detran Serviços de Veículos, que fica na Estação Experimental, em frente ao antigo posto de saúde Barral y Barral, também na capital.

Na Praça Amarela da OCA também é possível imprimir os borderôs de pagamento dos débitos de veículos e emitir Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), além de realizar comunicado de venda e parcelamento de débitos no guichê da empresa credenciada junto ao Detran e que oferece este serviço.

Não é necessário realizar agendamento para acessar os serviços de parcelamento de débitos, entrega de processo para emissão de CNH e retirada da habilitação.

“A possibilidade de acessar os serviços do Detran na OCA Rio Branco descentraliza o atendimento e ajuda a reduzir o fluxo de pessoas na sede, diminuindo o tempo de espera por atendimento”, afirma a chefe de Atendimento ao Público da instituição, Janaina Dias.

A OCA Rio Branco está localizada na Rua Quintino Bocaiúva, nº 299, Centro, e funciona nos dias úteis, das 7h30 às 13h30. A unidade do Detran possui um telefone funcional, para tirar dúvidas: 3215-2433.

Fonte: Agência Acre