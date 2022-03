Arthur acusa Lina de assédio contra Paulo André no BBB 22

A equipe da cantora Linn da Quebrada teve trabalho nesta segunda-feira (28) para reverter a acusação de que a Linn assedia Paulo André.

Tudo começou após o último paredão desse domingo quando a cantora escolheu o atleta para o Paredão sem direito a prova bate e volta. Logo depois da dinâmica, o atleta contou para Arthur Aguiar, Pedro Scooby e Douglas Silva, que não gostou da justificativa da artista.

Arthur Aguiar alfinetou Lina para os amigos: “Se o P.A fizesse metade das brincadeiras que ela (Linn da Quebrada) faz com ele, ele estaria cancelado para sempre na vida. Rola um leve constrangimento, várias vezes passa do ponto. Se fosse ao contrário, ele fazendo com ela, esquece mano”, comentou o ator, no Quarto Grunge.

Após isso, a equipe de Lina se manifestou nas redes sociais.

“As brincadeiras da Lina e do PA se tornaram algo recorrente nos VTs do BBB. Quase que um quadro. Isso acontece porque a Lina e o PA sempre brincaram um com o outro. É desonesto e irresponsável supor que a Lina esteja assediando alguém. Isso não é sobre a Lina, sabemos.

Por Portal Tucumã