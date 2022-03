Após um ano internado com Covid-19 no Hospital de Campanha, professor relembra sofrimento e faz agradecimentos

O professor Aldomir Albano é morador no município de Tarauacá. Na última terça-feira (29) ele fez uma publicação em sua rede social (Facebook) destacando a saída do Hospital de Campanha do Juruá. Há exatamente um ano, o paciente se encontrava internado na Unidade Hospitalar.

Familiares e amigos recebem com muita felicidade o vitorioso Albano que segundo ele, passou diversos momentos durante a internação.

Na publicação sentimentos de sofrimento e gratidão são destaques. Confira:

“Hoje faz exatamente um ano que tive alta médica do Hospital Regional do Juruá. SIM, realmente passa um filme em nossa mente. Foram momentos muito difíceis. De tensão, delírios, dores, apreensão, incertezas, e saudades, principalmente. Mas, Deus permitiu que eu retornasse e continuasse minha jornada e minha missão. Tenho muito a quem AGRADECER: Deus, acima de tudo e de todos: Equipe de excelência de funcionários do HRJ, onde fui muito bem tratado; Meu filho Rafael Marinho, que largou tudo e assumiu minha família; Minha filha Ranna Cristine, que largou tudo e foi cuidar de mim numa enfermaria masculina, mas que foi respeitada e bem tratada; Meus familiares, amigos e demais pessoas que me adicionaram em suas orações, que foram de suma importância para que eu estivessem vivo, hoje. Sequelas? SIM, ficaram bastante. Vivo um dia após outro com meus problemas de saúde, mas, sempre alegre, sempre agradecendo por TUDO.GRATIDÃO”.

Professor Aldomir albano.