Após recusar beijo de Ivete Sangalo, Xuxa abre o jogo sobre romance com mulher: “Pouca gente sabe”

A artista Xuxa Meneghel, de 59 anos, atualmente está vivendo um relacionamento com Junno Andrade, de 58, desde 2012.

Mas acontece, que a atriz e cantora já foi alvo de inúmeros rumores de uma relação lésbica e inclusive, já falou abertamente sobre o assunto, que para muitos ainda é um tabu.

Durante uma entrevista à revista ‘Veja’, Xuxa Meneghel negou que já tenha se relacionado com alguma mulher.

“Sempre falaram muito sobre isso, mas nunca me senti atraída por uma mulher. Se acontecer, todo mundo vai saber”, disse ela durante a entrevista que aconteceu no início do ano.

Além disso, a artista também falou sobre as críticas que recebeu por conta de seu livro ‘Maya: Bebê Arco-Íris’, que fala sobre uma família formada por duas mulheres e a filha, trazendo bastante a temática LGBTQIA + para o universo dos livros infantis.

“Agora, é impressionante o número de críticas de pessoas públicas e ataques na internet que recebi por causa do livro. Fico envergonhada de ver que neste ponto, em vez de evoluir, estamos em decadência”, comentou Xuxa Meneghel.

XUXA RECUSA BEIJO DE IVETE SANGALO

Para quem não sabe, a cantora Ivete Sangalo tentou dar um selinho em Xuxa Meneghel ao vivo, durante o ‘Prêmio Multishow’ no ano passado. Mas a artista acabou recusando o beijo.

Vale ressaltar que as duas já foram envolvidas em boatos sobre um antigo envolvimento.

Mas, isso nunca foi comprovado, afinal de contas, a maldade está na cabeça de quem vê, não de quem expressa amor pela amiga.

Além disso, Xuxa Meneghel não se pronunciou sobre o fato e apenas deixou a vida levar, já os internautas correram para as redes sociais para comentar sobre o acontecido e relembrar as ‘fanfics’ criadas antigamente.