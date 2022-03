Após ciclos de palestras, Projeto Pretas realiza shows gratuitos

Com o objetivo é exaltar a mulher preta e sua ancestralidade e também a religião de matriz africana e a importância delas para esse legado, o Projeto Pretas realizou duas palestras, disponíveis no instagram @pretas.ac, e agora irá promover dois shows gratuitos: O Samba Canta África: Xirê, dia 2 de abril, e Pretas: Da Escravidão à Resistência, nos dias 8 e 9 de abril, ambos na Usina de Arte João Donato.

A ação é financiada através do Edital de Apoio à Música da Fundação Elias Mansour com recursos da Aldir Blanc, produzida pela Acreativa Produções e tem como realizadora e proponente Narjara Saab.

“A importância desse projeto, a meu ver, é principalmente falar sobre as questões que envolvem a mulher, com ênfase na mulher preta. Todas as ações abordam temas como racismo, machismo, a mulher na sociedade, suas lutas, vitórias e importância. Falar sobre a mulher preta e o porque dela figurar na base da pirâmide de privilégios sociais. Ou seja, é um compilado de ações para exaltar a mulher preta e sua ancestralidade”, disse Saab.