Anvisa aprova uso emergencial de medicamento da Pfizer contra Covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou nesta quarta-feira (30) o uso emergencial do medicamento Paxlovid para Covid-19 no Brasil. A Pfizer-BioNTech, empresa farmacêutica que produz o remédio, enviou o pedido no dia 15 de fevereiro.

O Paxlovid é a junção de dois medicamentos antivirais: o nirmatrelvir e o ritonavir. O nirmatrelvir é um novo remédio desenvolvido pela Pfizer e o ritonavir é uma droga usada no tratamento do HIV/AIDS. Juntos, eles agem bloqueando uma enzima que o vírus precisa para se replicar no corpo.

O medicamento é indicado para adultos e crianças a partir de 12 anos com diagnóstico de Covid-19 grave. Estudos indicam que ele reduz em 89% o risco de hospitalização ou morte em adultos vulneráveis.